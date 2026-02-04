Mikaela Shiffrin mostra l'impressionante tartaruga di muscoli sulla schiena | a cosa serve

Mikaela Shiffrin si mostra con un video sui social, mettendo in evidenza i muscoli sulla schiena. La campionessa americana si prepara ai Giochi di Milano Cortina 2026 e il suo fisico da atleta non passa inosservato. La sua schiena, definita e muscolosa, serve a sostenere le intense attività di sci che la vedono protagonista.

Mikaela Shiffrin è e sarà una delle stelle assolute dei Giochi di Milano Cortina 2026. L'americana in un video ha mostrato il suo fisico scolpito, stupendo per la sua schiena scolpita.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Shiffrin Milano Cortina2026

Mikaela Shiffrin, campionessa di sci alpino, ha espresso il suo disappunto dopo aver conquistato la 106ª vittoria in Coppa del Mondo.

Un tragico incidente ha colpito Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Shiffrin Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Rivivi il LIVE! Shiffrin vince gara e Coppa di slalom, Mondinelli in top 20; Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Giovanni Franzoni, Re della Streif! Shiffrin leggendaria, Colturi e Ljutic disperse.

Sci, Mikaela Shiffrin insuperabile, vince lo slalom di Spindlerv Mlyn e la Coppa del mondo di specialitàLa statunitense si è divertita a massacrare le avversarie con scarti imbarazzanti e, a cascata, ha raggiunto il successo numero 108 della sua carriera (che è record di tutti i tempi sia femminile che ... corriere.it

DIRETTA SLALOM SPINDLERUV MLYN/ Mikaela Shiffrin ha vinto, sono sette in stagione! (25 gennaio 2026)Diretta slalom Spindleruv Mlyn: Mikaela Shiffrin vince la settima gara stagionale, ha già la coppetta e allunga a +170 in Coppa del Mondo. ilsussidiario.net

Dopo le ultime sfide in Svizzera, la Coppa del Mondo si ferma temporaneamente per lasciare spazio all’appuntamento più atteso. È quindi tempo dei bilanci, che confermano la solidità dei nostri atleti. Nelle Classifiche Generali, Mikaela Shiffrin e Marco Oderm - facebook.com facebook

Nello slalom di #Coppa del Mondo a Spindleruv #Mlyn, Mikaela #Shiffrin domina entrambe le manche, vince la gara e si assicura matematicamente la Coppa di specialità con due prove d’anticipo. Alle sue spalle chiudono la svizzera Camille #Rast e la ted x.com