Costringe una tartaruga a fare una foto | il video virale spiegato dall'esperto | È maltrattamento
Un turista alle Hawaii forza una tartaruga verde (Chelonia mydas) per scattare una foto, manipolandola in maniera dannosa. Lo spiega a Fanpage.it l'esperto Nicola Campomorto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Supera una barriera per fare le foto alle tartarughe marine: bufera social per il gesto di una turista alle Hawaii – Video - Bufera social per il gesto di una donna, probabilmente una turista, che, alle Hawaii avrebbe saltato una barriera per scattare delle foto vicino ad alcune tartarughe marine in via di estinzione. Come scrive ilfattoquotidiano.it