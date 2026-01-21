Una Hotels-Zagabria 83-60 | Reggio centra i quarti di finale di Coppa in anticipo

L'Una Hotels di Zagabria 83-60 ha conquistato con facilità la vittoria contro il Cedevita, assicurandosi con anticipo l'accesso ai quarti di finale di Fiba Europe Cup. La squadra reggiana ha approfittato anche del risultato favorevole del Bosna Sarajevo contro Oradea, consolidando così la propria posizione nel torneo. Un risultato importante che testimonia la buona forma della squadra in questa competizione europea.

Reggio Emilia, 21 gennaio 2026 – Agevole vittoria di Coppa per l’ Una Hotels, che regola senza troppi patemi i croati del Cedevita e, approfittando della vittoria casalinga del Bosna Sarajevo sui romeni dell’Oradea, festeggia con largo anticipo la qualificazione ai quarti di finale di Fiba Europe Cup. Da stabilire ora se i biancorossi si classificheranno primi o secondi nel proprio raggruppamento. Tuttavia, considerando il +27 con cui, all’andata, capitan Vitali e soci hanno regolato il citato Bosna, i ragazzi di Priftis, a meno di improbabili suicidi, con l’odierno successo hanno messo anche una pesante ipoteca sul primo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

