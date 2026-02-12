Cesenatico rivive il suo passato commerciale | un libro svela mercati e fiere antiche dal Seicento

Cesenatico torna a raccontare le sue radici commerciali. Un nuovo libro svela i mercati e le fiere antiche che si svolgevano fin dal Seicento, riportando alla luce il passato di questa città. La comunità si prepara a riscoprire le sue tradizioni, con eventi e iniziative che celebrano il suo passato commerciale.

Cesenatico riscopre le sue radici commerciali: un libro svela la storia di mercati e fiere antiche. Cesenatico si prepara a un inedito viaggio nel tempo. Questa sera, alle 20.45, il circolo Arci Borella, in collaborazione con la Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune, presenta “Fiere e mercati di Porto Cesenatico nell’antichità”, un’opera di ricerca dello storico locale Giuseppe Bertizzolo che ricostruisce la vita economica e sociale del borgo marinaro attraverso i secoli. Il volume, basato su un’accurata analisi di documenti d’archivio, tra cui gli statuti del 1650, offre uno spaccato inedito sulle attività commerciali, la produzione del sale e la vita quotidiana del porto cesenaticense.🔗 Leggi su Ameve.eu

