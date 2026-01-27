Fiere Napoleone IT-EX | Sono locomotiva Paese aprono porte mercati internazionali

IT-EX è un nuovo evento fieristico internazionale che, a partire dal 2024, mira a rafforzare la presenza delle fiere italiane sui mercati globali. La manifestazione intende offrire opportunità di networking e crescita per le imprese italiane, sostenendo il settore fieristico e favorendo l’internazionalizzazione. Un’occasione importante per aziende e operatori del settore di espandersi e consolidare le proprie relazioni commerciali a livello mondiale.

Roma, 27 gen. (AdnkronosLabitalia) - "IT-EX nasce nel 2024 per sostenere le grandi fiere internazionali italiane. Organizziamo 47 manifestazioni, abbiamo 26mila espositori, di cui 11mila esteri. Sono 2,8 mln i visitatori registratori, di cui 750mila internazionali. Di fatto il 5% delle imprese italiane fa l'80% dell'export del nostro Paese. Tutto ciò è rappresentato da It-Ex che ha la vocazione e la strategia essenziale di relazionarsi con le istituzioni. Il sistema fieristico è il vero motore, la vera locomotiva che consente alle nostre aziende di entrare nei mercati internazionali in una fase che sappiamo essere molto complessa, come da almeno 5 anni a questa parte". 🔗 Leggi su Iltempo.it

