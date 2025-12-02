Pronostici di oggi 2 dicembre | coppe nazionali e turni infrasettimanali

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 2 dicembre. Coppa Italia, con Juventus-Udinese, e Coppa di Germania, ma anche Liga e Premier League con turni infrasettimanali niente male visto che c’è in programma un Barcellona-Atletico Madrid da non perdere. Per quanto riguarda le coppe ovviamente c’è da tener conto del fattore turnover. Riportiamo il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 2 dicembre: coppe nazionali e turni infrasettimanali

