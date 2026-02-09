Sostenibilità l' Istituto nazionale tributaristi aderisce a ' M' illumino di Meno 2026'

L'Istituto nazionale tributaristi ha deciso di partecipare anche quest’anno a ‘M’illumino di Meno 2026’. L’iniziativa, arrivata alla sua ventiduesima edizione, coinvolge ancora una volta professionisti e cittadini in tutta Italia per sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente e il risparmio energetico. La scelta dell’Int si inserisce in un movimento più ampio di attenzione alla sostenibilità, che vuole fare la sua parte per ridurre gli sprechi e promuovere pratiche più green.

Roma, 9 feb. (AdnkronosLabitalia) - Come gli anni passati l'Istituto nazionale tributaristi (Int) aderisce all'iniziativa 'M'illumino di Meno 2026', giunta alla XXII edizione. Gli studi dei tributaristi Int spegneranno le luci e ogni supporto elettronico, non essenziale, alle ore 18,00 di lunedì 16 febbraio per partecipare attivamente e supportare gli scopi della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e della campagna radiofonica della trasmissione Caterpillar su Rai Radio2. Una piccola iniziativa, quella dei tributaristi, "ma significativa, per riflettere sul problema energetico, soprattutto in questo contesto di guerre e di riduzione di investimenti sulla transizione ecologica.

