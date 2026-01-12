Tifoso fermato all’ingresso del Massimino con tre fumogeni nello zaino | Daspo di due anni

Un tifoso di 36 anni è stato fermato all’ingresso dello stadio Massimino di Catania con tre fumogeni nascosti nello zaino. Gli agenti di polizia, presenti prima della partita Catania-Cavese, hanno intercettato l’uomo e gli hanno notificato un Daspo di due anni. L’intervento ha evitato possibili incidenti e garantito la sicurezza dell’evento sportivo.

Voleva entrare allo stadio con tre fumogeni nascosti nello zaino. A bloccare il tifoso, un catanese di 36 anni, all'ingresso dello stadio Angelo Massimino di Catania sono stati gli agenti della polizia, prima dell'incontro di calcio Catania-Cavese, valevole per il campionato di serie C.L'uomo si.

