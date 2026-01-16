Il Consiglio comunale di Firenze si appresta a discutere un ordine del giorno incentrato sulle tariffe dei dehors, proposta dal Pd con il supporto di Avs Ecolò. La questione riguarda le differenze di costo tra centro e periferia, con potenziali ripercussioni sui rapporti tra commercianti e residenti. La discussione si inserisce nel contesto del nuovo Regolamento dehors, che potrebbe influenzare la gestione degli spazi pubblici nelle diverse zone della città.

di Rossella Conte FIRENZE Un ordine del giorno destinato a far discutere. Lunedì, durante la seduta del Consiglio comunale, il gruppo del Partito Democratico, con il sostegno di Avs Ecolò, presenterà un atto collegato al nuovo Regolamento dehors che potrebbe sollevare tensioni sia tra i commercianti che tra i residenti. Nel documento verrà chiesto esplicitamente all’amministrazione comunale di valutare una maggiorazione delle tariffe per i dehors situati nell’area Unesco — ovvero nel pieno centro storico — dove l’impatto visivo, turistico e commerciale è più alto, a fronte di una rimodulazione al ribasso per quelli presenti nei quartieri periferici, considerati invece un importante presidio di vivibilità e socialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tariffe dehors, la mossa di Pd e Avs. Missione presidi sociali nei rioni: "Rincari in centro, sconti in periferia"

Leggi anche: Tariffe telefoniche, boom di rincari nel 2026: stangata da 12 a 60 euro l’anno.

Leggi anche: Pedaggi autostradali, da gennaio scattano i rincari: quanto aumentano le tariffe

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tariffe dehors, la mossa di Pd e Avs. Missione presidi sociali nei rioni: Rincari in centro, sconti in periferia.

Riscaldamento a Raggi Infrarossi Comfort immediato, calore naturale e zero dispersioni Il riscaldamento a raggi infrarossi è la soluzione ideale per ambienti interni ed esterni: dehors, verande, locali, eventi e spazi professionali. Calore diretto e unifo facebook