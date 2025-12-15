Rottura improvvisa di un tronco idrico | possibili disagi nei rioni Casale e Paradiso

A Brindisi, una rottura improvvisa di un tronco idrico ha causato disagi nei rioni Casale e Paradiso. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando da tutta la giornata per riparare il guasto, in un intervento delicato che mira a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

BRINDISI - A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Brindisi i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata.Per consentire i lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la. Brindisireport.it

