Superamento limite Pm10 ordinanza del sindaco Mastella per limitare le emissioni nocive?

Il sindaco Mastella ha firmato un’ordinanza per limitare le emissioni di Pm10, a seguito del superamento dei limiti di tollerabilità e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, con l’obiettivo di tutelare la salute della comunità. La misura mira a ridurre l'inquinamento atmosferico e prevenire rischi per la popolazione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti "La salvaguardia della salute della comunità è la priorità assoluta, per questo ho firmato un'ordinanza per ingiungere alcune limitazioni finalizzate a ridurre le emissioni di Pm10, dopo che è stata superata la soglia di tollerabilità e alla luce di condizioni meteo non favorevoli al rimescolamento dell'area. Le emissioni nocive in atmosfera sono causa di malattie respiratorie e danneggiano la salute: le misure sono agevolmente tollerabili, ma chiederò intransigenza nei controlli alla Polizia municipale perché è in gioco la salute di tutti e la qualità dell'aria della nostra città.

