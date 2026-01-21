Le emissioni generate durante alcune lavorazioni possono avere un odore sgradevole, ma non risultano dannose per la salute. Grazie a controlli rigorosi, garantiamo che tutti i processi siano conformi alle normative ambientali, mantenendo un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso dell’ambiente. La nostra attenzione è rivolta a monitorare e gestire ogni emissione, assicurando trasparenza e sicurezza per tutti.

"Sebbene le emissioni di alcune lavorazioni abbiano un odore sgradevole, queste non sono nocive alla salute". Lo ha affermato l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari in Consiglio comunale. Molinari ha ricostruito il quadro normativo e operativo che riguarda Scam, ricordando che si tratta dell’unica azienda in città soggetta alla direttiva Seveso e che l’impianto opera sulla base di un’ Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata da Arpae, con controlli periodici. Ha spiegato che le emissioni odorigene non sono legate alla sintesi di prodotti fitosanitari ma alla produzione di fertilizzanti organo-minerali e che, pur potendo risultare moleste, "le stesse non sono nocive alla salute". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scam, emissioni non nocive. Tutto sotto controllo"

