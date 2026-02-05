Fabrizio Corona torna sui social, ma viene subito oscurato. Questa mattina ha pubblicato un messaggio in cui annuncia di aver denunciato Mediaset per tentata estorsione. Pochi minuti dopo, gli account sono stati nuovamente cancellati, come già successo martedì scorso, con le piattaforme che hanno citato violazioni di copyright, privacy e messaggi d’odio. Corona prova a riaprire uno spiraglio, ma i social sembrano non volerlo farlo.

Fabrizio Corona ha tentato stamattina una fugace riapparizione sui social ma è stato di nuovo oscurato dalle piattaforme digitali che lo avevano "cancellato" martedì scorso richiamandosi alle violazioni della tutela del diritto d’autore, della dignità personale, della privacy e contrasto ai messaggi d’odio. Nel frattempo il suo legale, Ivano Chiesa, ha diffuso su Instagram un video in cui annuncia che Corona «è molto arrabbiato e vuole denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura voglia ravvisare». Una denuncia che, spiega Chiesa, è riferita alle «missive che Mediaset ha inviato ai gestori delle discoteche per dirgli di stare attenti ai comportamenti degli ospiti che si rendono responsabili di condotte oltraggiose di cui, invitandoli, sarebbero corresponsabili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fabrizio Corona riappare sui social, ma viene nuovamente oscurato. E annuncia: "Denuncio Mediaset per tentata estorsione"

