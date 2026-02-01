Roma Ünder riappare sui social | commento nostalgico sotto un gol storico
Cengiz Ünder torna a far parlare di sé sui social, postando un commento nostalgico sotto un gol storico della Roma. Dopo qualche tempo di silenzio, l’attaccante turco si lascia andare a un messaggio semplice, ma che ha il suo peso: un gesto che dimostra quanto tenga ancora alla maglia giallorossa. La sua presenza digitale riaccende le speranze dei tifosi, che sperano di rivederlo presto in campo con la Roma.
Un gesto, poche parole, ma il messaggio arriva forte. Cengiz Ünder torna a farsi sentire in chiave giallorossa commentando un contenuto pubblicato dall’account ufficiale della Roma. Il club ha rilanciato sui social uno dei gol simbolo degli ultimi anni: il sinistro da fuori area dell’esterno turco contro l’ Udinese, stagione 2018. La reazione dell’ex numero 17 non si è fatta attendere. Sotto al video, Ünder ha scritto: «Vecchi tempi ma d’oro». Un commento breve, diretto, che riapre il cassetto dei ricordi e conferma un legame mai spezzato con la Capitale. Il post è diventato subito virale tra i tifosi, che hanno accolto il messaggio come un tuffo nel passato recente della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
