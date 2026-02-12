Ceferin sulla Superlega | Felice del rientro di Real e Barcellona il rispetto è sempre rimasto

Da mondosport24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 50° Congresso della UEFA a Bruxelles, Ceferin ha parlato di nuovo della Superlega. Il presidente ha detto di essere felice che Real Madrid e Barcellona siano tornati a rispettare le regole e ad aver ricominciato a dialogare con le istituzioni. La riunione ha rappresentato una svolta dopo mesi di tensioni e scontri sulle competizioni europee.

Nel 50° Congresso della Federcalcio europea, in una cornice di Bruxelles che ha segnato una ripresa di dialogo, il presidente della UEFA ha delineato una svolta significativa per il calcio continentale. L’intervento ha confermato la volontà di superare le fratture maturate negli ultimi anni, puntando su unità, pragmatismo e una gestione orientata al bene comune dello sport. Il discorso ha avuto come punto centrale l’accordo di principi siglato ieri con il Real Madrid, una mossa decisiva per scongiurare una controversia legale pesante. La verità è che eravamo tutti stanchi, ha ammesso il presidente, aprendo la strada a una coesione ritrovata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

ceferin sulla superlega felice del rientro di real e barcellona il rispetto 232 sempre rimasto

© Mondosport24.com - Ceferin sulla Superlega: «Felice del rientro di Real e Barcellona, il rispetto è sempre rimasto»

Approfondimenti su Superlega Real Barcellona

Superlega, parla Ceferin: «Eravamo tutti stanchi. Felice del rientro di Real Madrid e Barcellona, non abbiamo mai perso il rispetto reciproco!»

Aleksander Ceferin torna a parlare della Superlega e delle tensioni tra le grandi squadre europee.

Il Barcellona esce ufficialmente dal progetto Superlega. È rimasto solo il Real Madrid

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il suo abbandono dal progetto Superlega.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Superlega Real Barcellona

Superlega, Ceferin: «Eravamo tutti stanchi. Felice del rientro di Real e Barcellona»«Non abbiamo mai perso il rispetto reciproco con Florentino né il nostro amore per il calcio, anche se abbiamo avuto divergenze. L’unico vincitore è il calcio». calcioefinanza.it

Superlega, Aleksander Ceferin ha parlato a margine del Congresso della Federcalcio europea. Le sue paroleSuperlega, Aleksander Ceferin ha parlato a margine del Congresso della Federcalcio europea. Le sue parole Bruxelles è il teatro della pace ritrovata. Nel corso del 50° Congresso della Federcalcio euro ... calcionews24.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.