Ceferin sulla Superlega | Felice del rientro di Real e Barcellona il rispetto è sempre rimasto

Nel 50° Congresso della UEFA a Bruxelles, Ceferin ha parlato di nuovo della Superlega. Il presidente ha detto di essere felice che Real Madrid e Barcellona siano tornati a rispettare le regole e ad aver ricominciato a dialogare con le istituzioni. La riunione ha rappresentato una svolta dopo mesi di tensioni e scontri sulle competizioni europee.

Nel 50° Congresso della Federcalcio europea, in una cornice di Bruxelles che ha segnato una ripresa di dialogo, il presidente della UEFA ha delineato una svolta significativa per il calcio continentale. L'intervento ha confermato la volontà di superare le fratture maturate negli ultimi anni, puntando su unità, pragmatismo e una gestione orientata al bene comune dello sport. Il discorso ha avuto come punto centrale l'accordo di principi siglato ieri con il Real Madrid, una mossa decisiva per scongiurare una controversia legale pesante. La verità è che eravamo tutti stanchi, ha ammesso il presidente, aprendo la strada a una coesione ritrovata.

Aleksander Ceferin torna a parlare della Superlega e delle tensioni tra le grandi squadre europee.

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il suo abbandono dal progetto Superlega.

