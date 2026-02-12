Superlega parla Ceferin | Eravamo tutti stanchi Felice del rientro di Real Madrid e Barcellona non abbiamo mai perso il rispetto reciproco!

Aleksander Ceferin torna a parlare della Superlega e delle tensioni tra le grandi squadre europee. A Bruxelles, il presidente della UEFA ha detto che tutti erano stanchi e ha espresso soddisfazione per il ritorno di Real Madrid e Barcellona. Ha anche confermato che, nonostante tutto, il rispetto tra le parti non si è mai perso. Le sue parole arrivano in un momento di confronto tra le istituzioni e le squadre più importanti del calcio europeo.

Il Barcellona ha deciso di lasciare ufficialmente il progetto della Superlega.

