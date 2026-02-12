A quasi vent’anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il suo nome torna a far parlare di sé. Questa volta, una testimonianza nei cosiddetti Epstein Files riaccende vecchi dubbi e apre nuovi interrogativi sulla sorte della bambina scomparsa in Algarve. La testimonianza riguarda i documenti giudiziari legati all’inchiesta su Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, e potrebbe portare a scoprire qualcosa di più su quella che ancora oggi rimane una delle sparizioni più misteriose.

A quasi vent’anni dalla scomparsa di Madeleine McCann, il suo nome torna a occupare le prime pagine. Questa volta per una testimonianza emersa all’interno dei cosiddetti Epstein Files, i documenti giudiziari collegati all’inchiesta sul giro di abusi e traffici sessuali che ruotava attorno a Jeffrey Epstein e alla sua storica collaboratrice Ghislaine Maxwell. Un intreccio che, pur senza fornire prove concrete, riaccende uno dei misteri più dolorosi degli ultimi decenni. La piccola è scomparsa la sera del 3 maggio 2007 da un appartamento per vacanze a Praia da Luz, in Portogallo. Nonostante anni di indagini internazionali e una risonanza mediatica senza precedenti, il corpo non è mai stato ritrovato e i genitori furono inizialmente sospettati, per poi essere scagionati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Maddie McCann nell’incubo degli “Epstein Files”? Una testimonianza riapre interrogativi sulla bimba scomparsa

Approfondimenti su Madeleine McCann Epstein Files

C’è una nuova svolta nel caso della scomparsa di Maddie McCann.

Un testimone ha raccontato di aver visto una bambina che somigliava molto a Maddie McCann, la piccola inglese scomparsa nel 2007 in Portogallo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Madeleine McCann Epstein Files

La testimonianza choc su Maddie McCann a Chi l’ha Visto?: Ghislaine Maxwell somiglia alla donna che ho visto con leiGhislaine Maxwell somiglia alla donna che vidi con la bambina che sembrava Maddie: alla luce degli Epstein files desecretati lo scorso 30 gennaio, anche ... ilfattoquotidiano.it

Maddie McCann negli Epstein files: «La bimba era con Ghislaine Maxwell, continuava a guardarmi, si copriva l'occhio». Il testimoneMaddie McCann negli Epstein Files. Era la sera del 3 maggio 2007 quando Madeleine, una bambina britannica di tre anni, scomparve a Praia de Lux, nell'Algarve (Portogallo), dove si ... leggo.it

A quasi vent’anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il suo nome riemerge in un contesto del tutto inatteso: i cosiddetti Epstein files, l’enorme archivio di documenti giudiziari legati al finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per reati s*ss*ali su mi facebook

Il sistema Epstein ebbe un ruolo nella scomparsa della piccola Madeleine McCann Una teoria del complotto circolante in rete da anni trova riscontro negli Epstein Files, dove si trova una testimonianza raccolta dalla FBI su un presunto avvistamento di Maddy x.com