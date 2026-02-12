Maddie McCann nell’incubo degli Epstein Files? Una testimonianza riapre interrogativi sulla bimba scomparsa

A quasi vent’anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il suo nome torna a far parlare di sé. Questa volta, una testimonianza nei cosiddetti Epstein Files riaccende vecchi dubbi e apre nuovi interrogativi sulla sorte della bambina scomparsa in Algarve. La testimonianza riguarda i documenti giudiziari legati all’inchiesta su Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, e potrebbe portare a scoprire qualcosa di più su quella che ancora oggi rimane una delle sparizioni più misteriose.

A quasi vent'anni dalla scomparsa di Madeleine McCann, il suo nome torna a occupare le prime pagine. Questa volta per una testimonianza emersa all'interno dei cosiddetti Epstein Files, i documenti giudiziari collegati all'inchiesta sul giro di abusi e traffici sessuali che ruotava attorno a Jeffrey Epstein e alla sua storica collaboratrice Ghislaine Maxwell. Un intreccio che, pur senza fornire prove concrete, riaccende uno dei misteri più dolorosi degli ultimi decenni. La piccola è scomparsa la sera del 3 maggio 2007 da un appartamento per vacanze a Praia da Luz, in Portogallo. Nonostante anni di indagini internazionali e una risonanza mediatica senza precedenti, il corpo non è mai stato ritrovato e i genitori furono inizialmente sospettati, per poi essere scagionati.

