CdS – il Milan tenta il blitz per il colpo a zero

Il Milan si muove subito per rinforzare la rosa. La società ha deciso di tentare un colpo a zero, puntando a prendere un giocatore di livello senza spendere soldi di mercato. L’obiettivo è chiaro: anticipare la concorrenza e assicurarsi il talento prima che altri possano inserirsi. La trattativa è in fase embrionale, ma i dirigenti rossoneri sono già al lavoro per finalizzare l’operazione.

Per mettere le mani su un parametro zero di un certo livello, bisogna muoversi con largo anticipo. Il Milan sta pensando di accelerare sulle altre squadre per acquistare Leon Goretzka a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il centrocampista 31enne lascerà il Bayern Monaco al termine del campionato, e ha già annunciato che non prolungherà il rapporto con la società tedesca. Già durante il mercato di gennaio i rossoneri avevano avuto contatti con gli agenti di Goretzka, cercando di studiare un modo per strapparlo alla concorrenza.

