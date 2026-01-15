blitz in casa bologna il milan valuta il colpo a sorpresa

Il Milan sta valutando un possibile trasferimento dal Bologna, segnalando un interesse verso un nuovo nome nel calciomercato. La società rossonera analizza le opportunità per rinforzare la rosa, considerando diverse opzioni tra cui anche un possibile colpo a sorpresa proveniente dai felsinei. La situazione è ancora in fase di valutazione, con attenzione alle eventuali opportunità di mercato che possano migliorare le prestazioni della squadra.

Nome nuovo per il calciomercato del Milan con i rossoneri che guardano in casa Bologna per provare a migliorare la propria rosa. Impegnato nella partita valida per il recupero della giornata numero 16 del campionato di Serie A contro il Como, il Milan sta valutando le piste di mercato per migliorare la rosa sia a gennaio che in vista della prossima stagione. Il Milan guarda in casa Bologna per rinforzare la propria rosa (Ansa Foto) – calciomercato.it Oltre a pensare ai possibili colpi da chiudere durante il mese di gennaio, in casa Milan si valutano anche le piste per la prossima stagione e spunta un nome dal Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

