Calciomercato Milan poco spazio in vista dei Mondiale? Tare tenta il colpo in difesa

Il calciomercato del Milan si riscalda in vista del Mondiale, con la necessità di rinforzare la difesa. Tare, dirigente di rilievo, valuta un possibile colpo da una grande squadra europea per completare il reparto e rafforzare la rosa rossonera in vista delle sfide future.

Calciomercato Milan, serve un colpo in difesa per completare il reparto? Tare potrebbe tentare il colpo da una big europea. Ecco chi. Il Mondiale può aiutare il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, poco spazio in vista dei Mondiale? Tare tenta il colpo in difesa

Napoli, Lucca via a gennaio? Potrebbe essere un'idea di mercato per Milan e Roma - Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, sta trovando poco spazio nella squadra di Conte e potrebbe trovarne ancora meno ora che sta rientrando dall'infortunio anche Romelu Lukaku. Si legge su milannews.it

Calciomercato Milan, spunta un nome nuovo per l’attacco rossonero: ecco di chi si tratta - Calciomercato Milan | Spunta un nuovo clamoroso nome per il calciomercato del Milan. news-sports.it scrive

Un profilo che convince i rossoneri #Calciomercato #Milan #Maignan

CALCIOMERCATO - Matteo #Moretto: "Il #Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di #Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti