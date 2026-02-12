Cavi scoperti sotto un tombino cane di 40 chili muore folgorato

Questa mattina a Udine, in via Pelliccerie, un cane di 40 chili è stato folgorato e non è riuscito a salvarsi. I residenti hanno notato i cavi scoperti sotto un tombino e hanno chiamato subito i soccorsi, ma per l’animale non c’era più nulla da fare. La polizia e i tecnici stanno ora verificando cosa abbia causato il problema.

L'animale, meticcio di media taglia, era a passeggio con la padrona in pieno centro. Sul posto i vigili del fuoco e gli addetti dell'Enel: “Poteva capitare anche a un essere umano” Non ce l'ha fatta la sfortunata cagnolina rimasta folgorata oggi pomeriggio intorno alle 14, in via Pelliccerie a Udine. A causare l'incredibile incidente pare siano stati dei cavi scoperti all'interni di un tombino. A fare le prime verifiche sono stati i vigili del fuoco e gli addetti dell'Enel, che hanno messo in sicurezza l'area. La cagnolina, una meticcia tipo pastore tedesco di 14 anni e di circa 40 chili, era a passeggio con la sua padrona, quando ha posato la zampa su un tombino e si è subito sentita male, morendo pochi istanti dopo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Cavi Scoperti Muore folgorato mentre ruba cavi in una cabina elettrica a Pomezia: cadavere abbandonato dai complici Un uomo è morto folgorato mentre cercava di rubare cavi di rame in una cabina elettrica a Pomezia. Folgorato durante l’ispezione di un’intercapedine: 48enne muore sotto i colpi della scossa elettrica Questa notte a Sant’Anastasia, i carabinieri sono intervenuti in via Castiello 119 per un decesso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cavi Scoperti Argomenti discussi: La pista da bob di Cortina da 118 milioni costruita in due anni, viaggio tra fango e cavi scoperti: L'opera è bellissima ma intorno quando è giorno capisci che sei in un vero cantiere; Lecce, strade e marciapiedi dissestati: 820mila euro di risarcimenti nel 2025; Fleximan torna a colpire: segato l'autovelox lungo la Postumia; Auricolari e cellulari nascosti per superare l’esame di guida: tre denunciati alla Motorizzazione di Firenze. ULTIM'ORA - UDINE | Cane fulminato durante una passeggiata: «Cavi scoperti in un tombino» -> https://www.nordest24.it/udine-cane-fulminato-via-pelliccerie - facebook.com facebook La pista da bob di Cortina da 118 milioni costruita in due anni, viaggio tra fango e cavi scoperti: «L'opera è bellissima ma intorno quando è giorno capisci che sei in un vero cantiere» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.