Folgorato durante l’ispezione di un’intercapedine | 48enne muore sotto i colpi della scossa elettrica

Questa notte a Sant’Anastasia, i carabinieri sono intervenuti in via Castiello 119 per un decesso. Un uomo di 48 anni è stato colpito da una scarica elettrica mentre ispezionava un’intercapedine. Non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La scena si è svolta intorno a mezzanotte. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo esattamente.

Questa notte i carabinieri della stazione di Sant'Anastasia sono intervenuti in via Castiello 119 per il decesso di un 48enne. L'uomo sarebbe rimasto folgorato durante l'ispezione di un'intercapedine, forse dopo un guasto alla linea elettrica. La salma è stata sequestrata. Il decesso verosimilmente sarebbe avvenuto per un arresto cardiocircolatorio. Indagini in corso da parte dei militari dell'arma sulla tragedia, che chiariscono che non si tratta di un incidente sul lavoro.

