Catanzaro vs Mantova venticinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catanzaro si gioca una partita importante tra la squadra locale e il Mantova. I calabresi vogliono allontanarsi dalle zone basse della classifica e puntare ai playoff, mentre i lombardi cercano punti per uscire dalla zona retrocessione. La sfida si annuncia combattuta e potrebbe fare la differenza in questa fase del campionato.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi cercano il consolidamento in zona playoff, mentre i lombardi hanno un disperato bisogno di punti in ottica salvezza. Catanzaro vs Mantova si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il morale in casa giallorossa è tornato alto dopo la convincente vittoria casalinga contro la Reggiana e quella con lo stesso risultato in casa del Pescara, che hanno ridato fiducia in vista della rincorsa playoff. La squadra di Aquilani è infatti al quinto posto con 38 punti, in piena lotta per raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

catanzaro vs mantova venticinquesima giornata serie b 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Mantova, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Catanzaro Mantova

Pisa-Milan, venticinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Pisa e Milan si sfidano nella venticinquesima giornata di Serie A.

Modena vs Carrarese, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Domani a Modena si gioca una partita importante tra Modena e Carrarese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Catanzaro Mantova

Argomenti discussi: La Reggiana spreca, il Catanzaro no: altro ko in Calabria; Catanzaro-Reggiana 2-0: risultato finale e highlights; Serie B, gli acquisti ufficiali di gennaio; Gli highlights di Catanzaro-Reggiana 2-0.

Diretta/ Mantova Catanzaro (risultato finale 1-3): tre punti ai calabresi (oggi 29 ottobre 2025)Non c’è una diretta tv di Mantova Catanzaro, come ormai sappiamo tutta la Serie B è garantita agli abbonati della piattaforma LaB Channel, dunque in diretta streaming video. La prima occasione della ... ilsussidiario.net

Serie B, risale il Venezia. Catanzaro rimonta a Mantova e Possanzini va verso l'esoneroSi rialza il Venezia che nel turno infrasettimanale, per la 10ª giornata completata stasera (mercoledì 29 ottobre), supera 3-0 il Sudtirol frenato da 2 punti nelle ultime 5 partite. I lagunari passano ... ilmessaggero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.