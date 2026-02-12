Catanzaro vs Mantova venticinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

A Catanzaro si gioca una partita importante tra la squadra locale e il Mantova. I calabresi vogliono allontanarsi dalle zone basse della classifica e puntare ai playoff, mentre i lombardi cercano punti per uscire dalla zona retrocessione. La sfida si annuncia combattuta e potrebbe fare la differenza in questa fase del campionato.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi cercano il consolidamento in zona playoff, mentre i lombardi hanno un disperato bisogno di punti in ottica salvezza. Catanzaro vs Mantova si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il morale in casa giallorossa è tornato alto dopo la convincente vittoria casalinga contro la Reggiana e quella con lo stesso risultato in casa del Pescara, che hanno ridato fiducia in vista della rincorsa playoff. La squadra di Aquilani è infatti al quinto posto con 38 punti, in piena lotta per raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Catanzaro vs Mantova, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026

Diretta/ Mantova Catanzaro (risultato finale 1-3): tre punti ai calabresi (oggi 29 ottobre 2025)Non c’è una diretta tv di Mantova Catanzaro, come ormai sappiamo tutta la Serie B è garantita agli abbonati della piattaforma LaB Channel, dunque in diretta streaming video. La prima occasione della ... ilsussidiario.net

Serie B, risale il Venezia. Catanzaro rimonta a Mantova e Possanzini va verso l'esoneroSi rialza il Venezia che nel turno infrasettimanale, per la 10ª giornata completata stasera (mercoledì 29 ottobre), supera 3-0 il Sudtirol frenato da 2 punti nelle ultime 5 partite. I lagunari passano ... ilmessaggero.it

SIAMO LIVE! ENTRA IN DIRETTA CON NOI! La puntata di PassioneCatanzaro è appena iniziata! Stiamo festeggiando il blitz dell'Adriatico e ci stiamo già proiettando verso la super sfida del "Ceravolo" contro il Mantova. Alla conduzione Valerio To - facebook.com facebook

È attiva la prevendita dei biglietti di Catanzaro - Mantova Tutte le info tinyurl.com/bddb6u4r #AvantiAquile x.com