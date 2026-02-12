Catanzaro Cara Catanzaro ODV contro la crisi al buio | No all’instabilità

La città di Catanzaro vive giorni caldi sulla scena politica. Dopo la presentazione di una mozione di sfiducia contro il sindaco Nicola Fiorita, l’associazione Cara Catanzaro ODV si schiera contro questa instabilità. L’appello è chiaro: serve stabilità per evitare di cadere nel caos e garantire un governo efficace. La situazione resta tesa e ancora tutta da seguire.

Catanzaro al bivio: l'appello di un'associazione per evitare l'instabilità politica. Catanzaro è al centro di una delicata crisi politica con la presentazione di una mozione di sfiducia contro il sindaco Nicola Fiorita. L'associazione Cara Catanzaro ODV ha espresso profonda preoccupazione per le possibili conseguenze di un'instabilità amministrativa, che potrebbe compromettere progetti cruciali per lo sviluppo della città, dalla riqualificazione dello stadio al rilancio del centro storico. Allarme per il futuro della città. La mozione di sfiducia, sostenuta da quindici consiglieri comunali, ha gettato un'ombra sulla stabilità dell'amministrazione catanzarese.

