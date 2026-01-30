comune di catanzaro attiva pagamento parziale stipendi dicembre per dipendenti catanzaro servizi

Il Comune di Catanzaro ha iniziato a versare metà dello stipendio di dicembre ai dipendenti di Catanzaro Servizi. La decisione riguarda circa 200 lavoratori, che fino a ora hanno ricevuto solo una parte della loro paga. La situazione resta tesa e ancora non si conosce quando arriveranno gli altri pagamenti. I dipendenti aspettano risposte chiare dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Catanzaro ha avviato il pagamento della metà dello stipendio relativo al mese di dicembre 2025 per i dipendenti della società in house Catanzaro Servizi. L’azione è stata presa in risposta a un’emergenza finanziaria che aveva bloccato i pagamenti per gran parte del personale, mettendo in crisi la stabilità economica di molti lavoratori. L’intervento, attuato direttamente dall’amministrazione comunale, rappresenta un passaggio strategico che sostituisce temporaneamente la gestione della società, in attesa dell’approvazione del piano industriale e delle relative delibere di affidamento dei servizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

