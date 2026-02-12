Castelnuovo Rangone lutto nella famiglia dell’aggressore | madre ritrovata senza vita dopo la violenta lite di agosto

La comunità di Castelnuovo Rangone piange un’altra perdita. Una donna è stata trovata senza vita nelle ultime ore, poco dopo l’episodio di violenza familiare che si era verificato ad agosto. La madre dell’aggressore si è tolta la vita, lasciando tutti sconvolti e senza parole. La notizia si diffonde in fretta, aggiungendo dolore a un lutto che aveva già segnato la paese.

Castelnuovo Rangone, una tragedia senza fine: la madre di un aggressore si toglie la vita. Una donna di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, è stata trovata senza vita nelle ultime ore, gettando nello sconforto una comunità già segnata da un episodio di violenza familiare avvenuto lo scorso agosto. La tragedia si consuma a pochi mesi dall'aggressione subita dalla famiglia, per mano del figlio di 23 anni, originario dello Sri Lanka, affetto da disturbi psichici. L'autopsia, disposta dalle autorità, dovrà chiarire le cause del decesso e accertare se si tratti di un gesto volontario. La violenta aggressione di agosto e le cure psichiatriche.

