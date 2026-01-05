Castelnuovo Rangone uccisa a martellate dal padre di 89 anni | Monica Canepari morta in casa davanti alla madre

A Castelnuovo Rangone, nel Modenese, si è verificato un grave episodio di violenza domestica. Nel pomeriggio di domenica 4 gennaio, Monica Canepari è stata uccisa con un martello dal padre di 89 anni, davanti agli occhi della madre. L’allarme è stato dato da una vicina, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Un dramma familiare che ha suscitato grande dolore e attenzione nella comunità locale.

Un dramma familiare di inaudita violenza ha sconvolto Castelnuovo Rangone, nel Modenese, nel pomeriggio di domenica 4 gennaio. Monica Canepari, 63 anni, è stata uccisa nella sua abitazione dal padre convivente, Eros Canepari, 89 anni, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sassuolo nella quasi flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. A dare l'allarme è stata una condomina, che ha sentito le urla disperate della donna provenire dall'appartamento al piano terra di una palazzina in via per Formigine, civico 43, una zona residenziale nei pressi dell'area artigianale del paese.

OMICIDIO A CASTELNUOVO, PADRE UCCIDE LA FIGLIA IN CASA - In un appartamento in via per Formigine si è consumata una tragedia familiare: una donna di 60 anni sarebbe stata uccisa dal padre 90enne. tvqui.it

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate - La Nera: All’interno dell’abitazione dove è avvenuto il delitto era presente anche la madre della vittima, di 87 anni e coniuge dell’arrestato, illesa e non coinvolta ... lapressa.it

Il delitto a Castelnuovo Rangone. La donna aveva 60 anni - facebook.com facebook

Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. Il delitto - secondo le prime informazioni - è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora non chiari. È possibile che l'anziano fosse seguito per patolo x.com

