Violenta lite in hotel | una donna è stata accoltellata ferito anche l’aggressore

Stamattina, in un hotel di Campo Carlo Magno, si è verificata una violenta lite tra due dipendenti, culminata con un accoltellamento. La scena ha visto coinvolto anche l’aggressore, rimasto ferito, e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. L’episodio ha suscitato grande paura tra i presenti, evidenziando la drammatica escalation di tensione.

Prima la lite, poi l'accoltellamento e infine l'intervento dei soccorsi. Sono stati momenti di paura quelli di stamattina, mercoledì 10 gennaio, in un albergo di Campo Carlo Magno, una frazione del comune di Pinzolo, dove tra due dipendenti della struttura – un uomo e una donna – è scoppiata una.

Dalle prime informazioni, sembra che la violenta lite sia scoppiata a causa del cane che uno dei due aveva al guinzaglio

Violenta lite in hotel finisce con un accoltellamento: una donna grave in ospedale. Indagini dei carabinieri - La vicenda è avvenuta all'alba di mercoledì 10 dicembre in una struttura a Campo Carlo M ...