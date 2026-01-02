Incidente sulla Cassia sud a Vetralla | auto investe e uccide un super maiale ferita una donna | FOTO

Nella zona di Vetralla, sulla Cassia sud, si è verificato un incidente nel pomeriggio del 31 dicembre. Un veicolo ha investito e ucciso un “super maiale” e ha causato il ferimento della donna alla guida. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, all’altezza del chilometro 70, poco prima del bivio per Tuscania, provenendo da Viterbo.

