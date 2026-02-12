Casoria via alla rimozione macerie dopo il crollo | si prepara il rientro di alcune famiglie

Stamattina a Casoria sono iniziati i lavori per rimuovere le macerie di via Cavour. Le operazioni servono a mettere in sicurezza l’area e a permettere a alcune famiglie di tornare nelle loro case. Dopo il crollo del 23 gennaio, le autorità cercano di accelerare le verifiche e le riparazioni, sperando di riaccogliere al più presto chi è stato sfollato.

L’intervento è stato avviato dopo il dissequestro parziale disposto sull’area interessata. Dalle ore 8 vigili del fuoco e personale tecnico del Comune sono al lavoro per rimuovere i detriti e avviare le verifiche strutturali sugli immobili coinvolti. Solo in presenza di pareri tecnici positivi potrà essere autorizzato il rientro, limitato esclusivamente agli edifici che risulteranno pienamente sicuri. Il crollo aveva portato allo sgombero di 20 famiglie. Oltre al civico direttamente interessato dal cedimento, erano stati evacuati anche gli edifici vicini, in via precauzionale, con controlli estesi anche ad altri stabili della zona.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Casoria ViaCavour

Una notte di paura a Casoria, dove 117 persone si sono ritrovate senza casa dopo il crollo parziale di una palazzina in via Cavour.

A Casoria, in provincia di Napoli, si sono vissuti momenti di grande tensione a causa del crollo in via Cavour.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Casoria ViaCavour

Argomenti discussi: Crollo a Casoria, il dramma degli sfollati: Vogliamo le nostre case; Crollo palazzo Casoria, nuovi sopralluoghi per messa in sicurezza; Crollo a Casoria, vertice in Prefettura: via libera agli interventi di messa in sicurezza e rientri nelle abitazioni; Crollo a Casoria vertice in Prefettura | via libera agli interventi di messa in sicurezza e rientri nelle abitazioni.

Crollo a Casoria, via alla rimozione delle macerie per consentire il parziale rientroA seguito del parziale dissequestro dell'area di via Cavour, disposto per consentire la rimozione delle macerie, questa mattina alle ore 8 ... msn.com

Casoria, via alla rimozione macerie dopo il crollo: si prepara il rientro di alcune famiglieDopo il dissequestro parziale dell’area di via Cavour sono partiti gli interventi per rimuovere i detriti e controllare gli immobili. L’obiettivo è consentire, dove possibile e in sicurezza, il rientr ... napolitoday.it

Il sindaco Bene: "Passo concreto per uscire dalla fase critica dell’emergenza" #Casoria facebook