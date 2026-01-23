Crollo Casoria i residenti | Potevamo morire sotto le macerie |VIDEO

A Casoria, in provincia di Napoli, si sono vissuti momenti di grande tensione a causa del crollo in via Cavour. I residenti, ancora scossi, hanno raccontato come l’intervento tempestivo di alcuni abbia evitato tragedie più gravi, sottolineando l’importanza di segnalare immediatamente situazioni di rischio. Questa vicenda evidenzia la necessità di un’attenta manutenzione e di controlli costanti per prevenire incidenti simili.

“Se mio cugino non avesse segnalato il problema, oggi mia madre sarebbe sepolta sotto le macerie”. A parlare è Pasquale Abbate, uno dei residenti sgomberati di via Cavour, a Casoria, provincia di Napoli. Questa mattina, prima delle 8, un edificio è crollato a causa di un'infiltrazione d'acqua.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Palazzo crollato a Casoria il giorno dopo lo sgombero, residenti avevano protestato: le immagini delle macerieA Casoria, in provincia di Napoli, un edificio di quattro piani è crollato il giorno dopo lo sgombero preventivo.

