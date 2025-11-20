Zona rossa e scuole chiuse in anticipo a Bologna per Virtus Maccabi Tel Aviv | cosa succede

Bologna, 20 novembre 2025 – Una sorta di zona rossa, organizzata in due blocchi, per ’cinturare’ l’area del PalaDozza e proteggerla dall’eventuale violenta manifestazione pro-Pal che partirà alle 18 da piazza Maggiore, con l’obiettivo (solito) di “ bloccare tutto ”, boicottando “la partita della vergogna”. Zona rossa a Bologna: cosa cambia. Poi, controlli intensificati anche nelle vie limitrofe al palazzetto, moltissimi uomini in campo – in arrivo da tutta Italia – e anche la chiusura anticipata di alcune scuole. Manca un solo giorno alla palla a due che vedrà scendere in campo la Virtus contro il Maccabi Tel Aviv, e Questura e Comune stanno mettendo a punto il piano per limitare i danni che potrebbero esser provocati dalla protesta a sostegno della Palestina, e mettere in sicurezza cittadini, residenti e negozi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zona rossa e scuole chiuse (in anticipo) a Bologna per Virtus Maccabi Tel Aviv: cosa succede

