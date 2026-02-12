La situazione di Thomas Partey si fa ancora più complicata. Il centrocampista del Villarreal, ex Arsenal, è stato accusato di due nuovi episodi di stupro. Le accuse arrivano dopo un’indagine approfondita della polizia di Londra, e ora la sua posizione giudiziaria rischia di peggiorare ulteriormente.

Si aggrava drasticamente la posizione giudiziaria di Thomas Partey. Il centrocampista del Villarreal, ex colonna dell’Arsenal, è stato raggiunto da due nuove accuse di stupro, formalizzate dal Crown Prosecution Service a seguito di un’indagine integrativa della Metropolitan Police. I nuovi capi d’imputazione si riferiscono a presunti episodi avvenuti nel 2020, denunciati nell’agosto del 2025, e vanno a sommarsi alle contestazioni già esistenti sollevate da altre tre donne per fatti risalenti al biennio 2021-2022. Il calciatore ghanese, che ha sempre respinto ogni addebito, è stato ufficialmente citato a comparire davanti alla Westminster Magistrates’ Court il prossimo 13 marzo per l’udienza preliminare relativa ai nuovi fascicoli. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Caso Partey: nuove accuse di stupro per l’ex Arsenal

Approfondimenti su Thomas Partey

Ultime notizie su Thomas Partey

