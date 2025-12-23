Nuove accuse di stupro per l’attore britannico Russel Brand

Recenti accuse di stupro e aggressione sessuale sono state rivolte all’attore britannico Russel Brand. Le autorità stanno conducendo le indagini per approfondire le circostanze di quanto riportato, mentre Brand ha dichiarato di collaborare con le indagini e di negare ogni addebito. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e mediática, evidenziando l’importanza di un processo giusto e trasparente.

Nuove accuse di stupro e aggressione sessuale sono state mosse nei confronti dell’attore britannico Russel Brand. Le presunte vittime sono due donne e queste accuse si aggiungono a quelle risalenti ad aprile relative ad altre quattro donne. Lo riporta Sky News Uk. In precedenza Brand era stato accusato di due capi d’imputazione per stupro, uno per aggressione sessuale e due per violenza sessuale. Brand si è, sinora, dichiarato innocente. Dovrà comparire davanti alla Westminster Magistrates Court il 20 gennaio 2026 in relazione alle ultime due accuse. Il processo a suo carico, in relazione alle cinque originarie, inizierà invece presso la Southwark Crown Court il 16 giugno 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nuove accuse di stupro per l’attore britannico Russel Brand Leggi anche: Ballando con le stelle britannico: ballerino accusato di stupro Leggi anche: Nuove accuse a Cataldo in aula, lo sfogo e la replica: "Innocente rispetto alle accuse" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nuove accuse di stupro per l’attore britannico Russel Brand - Nuove accuse di stupro e aggressione sessuale sono state mosse nei confronti dell'attore britannico Russel Brand. lapresse.it

