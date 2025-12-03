Il contenzioso più lungo nella storia del Comune la Schipani Srl pretende altri soldi dopo l' accordo da 21 milioni di euro

Messinatoday.it | 3 dic 2025

Il contenzioso più lungo della storia del Comune resta non definito. Parliamo dell'accordo pari a ventuno milioni di euro tra l'impresa Schipani e Palazzo Zanca nonostante il patto transattivo del novembre 2022. Allora la giunta Basile aveva approvato la delibera con il pagamento degli arretrati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

