Privato compra immobile a 520mila euro e lo rivende al Comune di Fiumicino per 1,3 milioni | il caso arriva in Senato
L’inchiesta sull’acquisto di un immobile da parte del Comune di Fiumicino, pagato 1,3 milioni dopo essere stato comprato da un privato a 520 mila euro, arriva in Senato. La senatrice M5S Alessandra Maiorino ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e dell’Economia, ipotizzando un danno erariale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
