Glovo sotto controllo giudiziario per caporalato Rider pagati 2,50 a consegna e puniti in caso di ritardo

Il giudice ha aperto un’inchiesta su Glovo, il noto servizio di consegne a domicilio, per sospette pratiche di caporalato. Secondo le indagini, i rider lavorano con pagamenti bassi, circa 2,50 euro per consegna, e rischiano sanzioni se arrivano in ritardo. La notizia ha fatto subito il giro del settore, aprendo un fronte aperto tra lavoratori, aziende e autorità.

Il panorama del food delivery in Italia è stato scosso oggi, 9 febbraio 2026, da un provvedimento giudiziario di portata storica che colpisce uno dei colossi mondiali del settore. Il Pubblico Ministero di Milano, Paolo Storari, ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per l'ipotesi di reato di caporalato nei confronti di Foodinho, la branca italiana della multinazionale spagnola Glovo. Al centro dell'indagine, condotta con minuziosità dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, vi è lo sfruttamento sistematico di una flotta di circa 40.000 rider operanti sull'intero territorio nazionale, di cui 2.

