Caso Epstein la procuratrice Bondi in difficoltà al Congresso | Ghislaine Maxwell muoia in cella

La procuratrice Pam Bondi si trova sotto pressione al Congresso, difendendo Donald Trump e respingendo le accuse di insabbiamento nel caso Epstein. Bondi ha ribadito che Trump è il presidente più trasparente della storia, mentre i democratici la criticano per come il Dipartimento di Giustizia ha gestito i documenti sul finanziere pedofilo. La questione resta calda e ancora tutta da chiarire.

Lo scandalo Epstein continua a imperversare sull'amministrazione Usa. Donald Trump "è il presidente più trasparente della storia", ha detto la segretaria alla Giustizia, Pam Bondi, difendendo il tycoon in commissione giustizia della Camera davanti alle vittime del pedofilo e respingendo gli attacchi dei democratici al suo Dipartimento per la gestione della pubblicazione di documenti sul finanziere pedofilo definita un " insabbiamento ". La ministra è stata incalzata a ripetizione su alcune email contenute nei documenti in cui fa riferimento a una ragazza russa e una ucraina, con i democratici che chiedono se queste rappresentino "prove credibili" per l'avvio di ulteriori indagini.

