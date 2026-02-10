Caso Epstein Ghislaine Maxwell in silenzio davanti al Congresso e invoca Quinto Emendamento

Ghislaine Maxwell si è presentata davanti alla commissione del Congresso, ma ha deciso di non parlare. Rifiutando di rispondere alle domande, ha invocato il Quinto Emendamento, mantenendo il silenzio sulle accuse legate al suo passato con Jeffrey Epstein. La sua posizione ha sorpreso molti, mentre l’attenzione resta alta sul caso.

Ghislaine Maxwell, ex fidanzata di Jeffrey Epstein, ha rifiutato di rispondere alle domande della Commissione parlamentare Usa, invocando il Quinto Emendamento. La cittadina britannica, 64 anni, era in videocollegamento dal carcere federale in Texas, dove sta scontando una pena di 20 anni per traffico sessuale di minorenni. La donna ha tuttavia chiarito di essere disposta a testimoniare, ma solo in cambio della grazia presidenziale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

