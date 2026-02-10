caso epstein ghislaine maxwell rimane in silenzio davanti al congresso

Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare davanti alla commissione della Camera dei Rappresentanti. La donna, accusata di aver aiutato Jeffrey Epstein, si è limitata a restare in silenzio e ha detto di essere disposta a rispondere solo se otterrà la grazia dal presidente. La sua posizione ha sorpreso i membri del congresso, che speravano in sue dichiarazioni.

Il presidente della commissione, il repubblicano James Comer, ha definito “molto deludente” la decisione di Maxwell di non rispondere alle domande. “Tuttavia, la mia cliente sarebbe disposta a dire tutto quello che sa in cambio della grazia presidenziale”, ha affermato il suo avvocato David Markus. Sia Donald Trump sia Bill Clinton erano amici di Epstein, ma assicurano di aver rotto i rapporti con lui molto prima della sua morte in prigione a New York nel 2019 e di non essere stati a conoscenza dei suoi crimini. “Maxwell sta inviando a Trump un messaggio molto preciso, e cioè che il suo silenzio può essere comprato con una grazia”, ha commentato la deputata democratica Melanie Stansbury. 🔗 Leggi su Internazionale.it

