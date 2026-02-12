Caso Epstein | Ex eurodeputato Caputo nel mirino per un errore online inizia la verifica della sua posizione

L’ex eurodeputato Nicola Caputo si trova nel mirino per un errore online che ha riacceso le attenzioni sulla sua figura. Qualcuno ha pubblicato per errore documenti e informazioni legate al caso Epstein, facendo scattare subito verifiche sulla sua posizione. Caputo ha già preso contatto con le autorità per chiarire la vicenda, che sembra più un errore di identità che una vera e propria accusa. La vicenda resta sotto osservazione mentre si cerca di capire come siano finiti quei documenti sui suoi profili online.

L’Ombra di Epstein: L’Ex Eurodeputato Caputo e un Errore di Identità Online. L’ex eurodeputato campano Nicola Caputo si è trovato improvvisamente al centro di un’inattesa vicenda legata ai documenti relativi al caso Epstein. La sua figura è stata erroneamente associata a informazioni emerse dai file del dipartimento di Giustizia statunitense, innescando una rapida reazione da parte dell’ex assessore per chiarire la sua posizione e difendere la sua reputazione. La notizia è emersa il 12 febbraio 2026, riportando alla ribalta un caso internazionale che continua a sollevare interrogativi. Una Ricerca Web Inaspettata e l’Innesco della Polemica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlo Caputo, ex eurodeputato italiano, ha deciso di rispondere alle accuse che lo coinvolgono in un caso legato ai file Epstein.

Caso Epstein: nuovi documenti sembrano smentire la tesi del suicidio in carcere

