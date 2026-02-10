Caputo e i file Epstein | l’ex eurodeputato respinge accuse e avvia indagine legale per diffamazione

Carlo Caputo, ex eurodeputato italiano, ha deciso di rispondere alle accuse che lo coinvolgono in un caso legato ai file Epstein. Dopo aver respinto ogni addebito, ha annunciato di aver avviato un’azione legale per diffamazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con l’ex politico che cerca di tutelare la sua reputazione.

L’ex eurodeputato italiano Carlo Caputo si è trovato al centro di una tempesta mediatica a seguito della pubblicazione di documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense condannato per reati sessuali e poi deceduto in carcere. La vicenda, riportata da diverse testate giornalistiche, ha rapidamente sollevato interrogativi sulla sua possibile connessione con la rete di traffico di minori che orbitava attorno a Epstein. Caputo ha immediatamente respinto le accuse, definendole infondate e calunniose, e ha annunciato l’avvio di un’indagine legale per accertare le responsabilità di chi ha diffuso tali accuse.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caputo Epstein

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Caputo Epstein

Argomenti discussi: EPSTEIN E I SERVIZI RUSSI, LA PISTA DEL KOMPROMAT; Under 16 Elite | Girone A | Tor di Quinto - Ostiamare 1-2; Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concerto; Jazz Up Close a Palermo: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concerti intimi.

Ex eurodeputato Caputo: «Non sono io quello dei file di Epstein»«Non c'entro niente con questa storia. Il Nicola Caputo che cercate non sono io che all'epoca dei file di Epstein, nel 2009, ... msn.com