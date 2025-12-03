Caso Epstein pubblicate le foto inedite della villa e della sua isola privata

I membri democratici della commissione di Vigilanza della Camera degli Stati Uniti hanno reso pubblici una serie di nuove foto e video di Little Saint James, l’isola caraibica un tempo appartenuta a Jeffrey Epstein, teatro dei traffici sessuali dell’ex finanziere. Le tante camere da letto e una poltrona da dentista. Le immagini mostrano diverse camere da letto, bagni e quella che sembra una poltrona da dentista in una stanza, con mascherine alle pareti, oltre a un telefono fisso con alcuni nomi scritti sui tasti di chiamata rapida, tra cui Darren, Rich, Mike, Patrick e Larry. Nelle immagini compaiono anche i giardini e la piscina della villa di Epstein e una foto mostra uno studio con una lavagna sulla quale compaiono le parole: “potere”, “inganno”, “complotti” e “politico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, pubblicate le foto inedite della villa e della sua isola privata

