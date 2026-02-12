Dalla famiglia reale 12 milioni di sterline ad Andrea per zittire Giuffre | Soldi mai restituiti

La famiglia reale ha prestato 12 milioni di sterline ad Andrea Windsor per pagare Virginia Giuffre. La somma, presa dai genitori e dal fratello Charles, doveva servire a risarcire l’accusa di violenza sessuale. Tuttavia, Andrea non ha ancora restituito una sola sterlina.

(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor ricevette in prestito 12 milioni di sterline (quasi 14 milioni di euro) dai suoi genitori e dal fratello Charles per risarcire Virginia Giuffre che lo accusava di violenza sessuale, e non ha ancora restituito nulla. La regina Elisabetta sborsò 7 milioni di sterline (circa 8 milioni di euro) per l'accordo del.

