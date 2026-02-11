Spesa farmaceutica dura lettera di Schillaci ai vertici Aifa

Il ministro della Salute ha scritto una lettera dura ai vertici dell’Aifa, chiedendo chiarimenti sulla spesa farmaceutica. Da Lungotevere Ripa, infatti, è partito un messaggio chiaro, con toni decisi, per sollecitare risposte e azioni concrete. La tensione tra il ministero e l’agenzia sembra crescere, mentre si aspettano sviluppi sulla gestione dei fondi e delle forniture farmaceutiche.

Il ministro della Salute sembra aver perso la pazienza. Da Lungotevere Ripa è infatti partito un siluro con destinazione via del Tritone. In una lettera indirizzata ai vertici dell’ Agenzia del Farmaco (Aifa), il ministro Orazio Schillaci accende i fari sulla spesa farmaceutica. I dati infatti “evidenziano criticità significative”, riflette il ministro, chiedendo “chiarimenti urgenti” e adeguate “misure correttive”. Inoltre, alludendo anche alle recenti polemiche interne all’Agenzia, il ministro ha preteso, fra l’altro, rapporti bimestrali sull’andamento della spesa e aggiornamenti costanti. Non proprio un commissariamento, ma quasi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spesa farmaceutica, dura lettera di Schillaci ai vertici Aifa Approfondimenti su Schillaci Aifa Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede “misure correttive” all’Aifa Il ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita della spesa farmaceutica, che sta superando ogni previsione. Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede “chiarimenti urgenti e misure correttive” all’Aifa Il ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita incontrollata della spesa farmaceutica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Schillaci Aifa Farmaci, costi troppo alti. Il ministro Schillaci scrive all'Aifa: «Spiegate i criteri di valutazione della spesa»Costi troppo alti dei farmaci? Il ministro della Salute Orazio Schillaci in una lettera inviata ai vertici dell'Agenzia italiana del farmaco ... msn.com Esplode il caso spesa farmaceutica, Schillaci scrive ad Aifa: Credibilità compromessaIn una lettera il ministro parla di criticità significative e chiede report bimestrali sul perché degli aumenti dei costi e sulle misure per ridurli. repubblica.it https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/02/10/spesa-farmaceutica-fuori-controllo-il-ministro-schillaci-chiede-misure-correttive-allaifa/8286751/ - facebook.com facebook È online la nuova edizione del Tg Sanità. Si parla di Giornata contro il cancro, influenza, spesa farmaceutica. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.