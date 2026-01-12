Iperafflusso al pronto soccorso | sospeso lo stop dei ricoveri programmati al Ruggi l' appello della direzione

A seguito dell'aumento dei pazienti nei pronto soccorso, la direzione dell'ospedale Ruggi ha annunciato la sospensione temporanea dello stop ai ricoveri programmati. Questa misura mira a garantire un adeguato trattamento ai pazienti e a ridurre la congestione nei reparti di emergenza. La decisione evidenzia la necessità di adattare le procedure assistenziali in risposta alle condizioni attuali, assicurando continuità e qualità delle cure.

Stop alla sospensione dei percorsi assistenziali programmati per l'iperafflusso di pazienti nei pronto soccorso ospedalieri. Esprime soddisfazione, la Direzione Generale Dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, per l'attenzione che la Direzione Generale Regionale Tutela della.

