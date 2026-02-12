Quattro infermieri e un operatore sociosanitario della torre cardiologica dell’ospedale Ruggi di Salerno sono stati contagiati dalla scabbia. Tutti hanno avuto contatti con un paziente affetto dalla stessa malattia, ricoverato nel reparto. L’ospedale ha deciso di sospendere temporaneamente i ricoveri per cercare di contenere il contagio. Nessuno dei dipendenti ha avuto complicazioni gravi, ma la situazione ha creato paura tra il personale sanitario. Le autorità stanno monitorando la situazione e avvisando i lavoratori di adottare tutte le prec

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro infermieri ed un operatore sociosanitario in servizio presso la torre cardiologica dell’azienda ospedaliera Ruggi di Salerno sono stati contagiati dalla scabbia a causa di un paziente affetto dalla stessa patologia e ricoverato nel reparto. Il paziente è giunto da un’altra struttura ospedaliera e la diagnosi di scabbia, passata inosservata nell’altra ospedale è stata invece diagnosticata proprio all’interno dell’ospedale salernitano. Non abbastanza in tempo da mettere al sicuro dipendenti che nel frattempo sono stati contagiati. Scattato ora il protocollo di sicurezza per evitare l’ulteriore diffusione della malattia infettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caso di scabbia al Ruggi, contagi tra i lavoratori: stop ai ricoveri

A Salerno, il reparto di emergenza dell'ospedale Ruggi interrompe temporaneamente i ricoveri programmati, concentrandosi esclusivamente sulle urgenze.

Il Nursind di Salerno segnala che il sovraffollamento nei pronto soccorso del Ruggi e di San Giovanni di Dio riflette una crisi più ampia nel sistema di emergenza-urgenza della regione.

