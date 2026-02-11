mattia udom firma con la vanoli cremona

La Vanoli Basket Cremona annuncia l’ingaggio di Mattia James Udom. L’ala classe 1993 si unisce alla squadra e giocherà con loro fino a fine stagione. Udom arriva con l’obiettivo di rafforzare il roster e aiutare la squadra a ottenere risultati importanti.

La Vanoli Basket Cremona amplia il proprio roster con l’ingresso di Mattia James Udom, ala classe 1993, fino al termine della stagione in corso. L’accordo è finalizzato a rafforzare il reparto esterni e a contribuire al salto di qualità della squadra nel finale di campionato, sfruttando l’esperienza maturata in selezioni italiane ed europee. nato a Bagno a Ripoli (FI) e cresciuto nell’Affrico Firenze, Udom ha mosso i primi passi nel panorama professionistico con la Mens Sana Siena, dove ha esordito in prima squadra dopo diverse esperienze in prestito tra Serie C e B2. Con la maglia senese arriva la Supercoppa Italiana vinta nel 2013. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

