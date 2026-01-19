Nel weekend si è disputata la quindicesima giornata di Serie A di basket, un turno che ha visto le prime quattro squadre allungare sulle inseguitrici. Cremona si avvicina alle zone playoff grazie alle prestazioni di Veronesi e Casarin, mentre Reggio Emilia rafforza la propria posizione in chiave salvezza. Questa fase del campionato offre spunti interessanti sulla corsa ai playoff e sulla lotta per la permanenza in massima serie.

Si è disputato nel weekend il quindicesimo turno del massimo campionato italiano di basket e in vetta le prime quattro allungano sulle inseguitrici, mentre alle spalle Cremona entra virtualmente in zona playoff, mentre Reggio Emilia allunga in chiave salvezza. E nel weekend sono tanti gli italiani a essere stati decisivi. A partire dalla vittoria di Milano a Tortona per 78-87, dove nell’Olimpia spicca l’ottima prestazione di Nico Mannion, autore di 15 punti e tre assist in 16 minuti in campo. Sempre sabato successo esterno anche per Cremona, che fatica ma batte Trento per 85-94, con due italiani protagonisti assoluti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Veronesi e Casarin sugli scudi per Cremona

Leggi anche: Basket, i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Della Valle trascina ancora Brescia, bene anche Casarin e Veronesi

Basket, i migliori italiani della 13a giornata di Serie A: Tommaso Baldasso sugli scudi, Bortolani e Moraschini non bastano a Cantù

La tredicesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 si è conclusa, evidenziando le performance di alcuni giocatori italiani. Tommaso Baldasso si è distinto, mentre Bortolani e Moraschini non sono riusciti a evitare la sconfitta di Cantù. La giornata si completerà con le ultime due partite tra Olimpia Milano e Cremona, e Trieste e Virtus Bologna, completando così il quadro del weekend.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Basket, i migliori italiani della 15a giornata di Serie A. Saliou Niang firma la doppia doppia, sugli scudi anche Ruzzier e il giovane Calzavara - La Serie A di basket ha disputato nel weekend la quindicesima giornata per la regular season 2025- oasport.it