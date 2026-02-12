Casapulla si prepara al Carnevale con corteo e giochi

Casapulla si appresta a vivere un pomeriggio di festa. Domenica 15 febbraio, dalle 15 alle 18, il paese si anima con il Gran Carnevale 2026, tra sfilate, giochi e tanta allegria. La comunità si prepara a rivivere le tradizioni, con carri colorati e spettacoli per grandi e piccini.

Casapulla si prepara a vivere una giornata all'insegna dell'allegria, dei colori e della tradizione con il Gran Carnevale 2026, in programma domenica 15 febbraio dalle ore 15:00 alle 18:00. L'evento prenderà il via con il grande corteo carnevalesco organizzato dalla Pro Loco, guidato da Re Carnevale, che partirà dalla Chiesa di Sant'Elpidio e attraverserà le principali strade del paese, coinvolgendo cittadini e visitatori in un'atmosfera di festa e condivisione. Il corteo culminerà in piazza Mercato, dove si svolgerà l'evento conclusivo promosso dall'Amministrazione Comunale, con un ricco programma di animazione pensato soprattutto per i più piccoli ma capace di divertire tutta la famiglia.

